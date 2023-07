Wypaleni władzą. Jak PiS idzie śladem poprzedników

Poparcie dla PiS powoli topnieje – maleje też przewaga tej partii nad Koalicją Obywatelską. Kolejne chwyty – obietnice 800 plus, komisja ds. wpływów rosyjskich czy skierowanie propagandy TVP na Donalda Tuska – nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dlatego ostatnie ruchy PiS nie mają już nic wspólnego z rządzeniem. Ani rozumianym jako administrowanie, ani jako reformowanie państwa.

Rząd służy partii

Symboliczny był powrót Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko wicepremiera. Merytorycznie to pusty ruch – prezes PiS nie dostał w radzie ministrów żadnych zadań do wykonania, jak to miało miejsce podczas poprzedniego jego wrządowstąpienia, kiedy przynajmniej formalnie odpowiadał za sprawy bezpieczeństwa. Gdy Ryszard Terlecki tłumaczy, że obecność prezesa pomoże powstrzymać nawał żądań poszczególnych ministrów, albo gdy Rafał Bochenek twierdzi, iż dzięki temu praca rządu...