Historia w portretach

Cykl rozpoczęty w połowie lat 80. pisany był do szuflady, najpierw z powodu cenzury, potem – by uniknąć skrępowań i ograniczeń. Teraz Michał Głowiński zdecydował się do niej sięgnąć, ale i tak poznajemy tylko część zawartości, bo obecnie jest w niej ponad 220 sylwetek.