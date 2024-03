Hasior i Rycharski na jednej wystawie: opowieść o nas i o naszej wspólnocie

Władysław Hasior obserwował wcześniejszą modernizację wsi. Przemiany, jakie zachodziły od lat 50. po czasy Gierka. Powszechną edukację, elektryfikację oraz zmiany technologiczne w uprawie roli, masową emigrację do miast i związany z tym awans społeczny. Dobrze zdawał sobie sprawę, ile zawdzięczał tym zmianom, podkreślał wręcz, że „gdyby nie Polska Ludowa, toby gęsi pasał”. A jednocześnie, podobnie jak potem Daniel Rycharski, nigdy nie zapominał o swym chłopskim pochodzeniu. Wystawa w Sopocie jest opowieścią o tych dwóch naszych modernizacjach: tej z przeszłości, z czasów PRL-u, i zachodzącej na naszych oczach. Jednej długo zapomnianej, drugiej, którą przeoczono albo nie chciano zauważyć. A bez ich uwzględnienia zrozumienie polskich potyczek z nowoczesnością jest niemożliwe.

Hasiora i Rycharskiego łączy też to, że opowiadają o transformacji społecznej poprzez rzeczy używane, ale porzucone, już zbędne. Za modernizacją na wsi za każdym razem szła bowiem zmiana kultury materialnej i to ona jest zapisana w przedmiotach. To z nią wiąże się pojawianie nowych narzędzi, a co za tym idzie, zmiany sposobu pracy, ale też zwykłych rzeczy codziennego użytku, coraz bardziej pochodzących z masowej produkcji. Samo skatalogowanie wykorzystanych przez artystów przedmiotów wiele mówi o tych transformacjach. Sztuczna róża, gwoździe, kosa, medaliki, gipsowe figury, lalki, plastikowe samoloty, krzyże, maszyna do szycia – to tylko kilka z niezliczonych przedmiotów użytych przez Hasiora. Wykorzystane przez Rycharskiego: brony, piły, pługi, lemiesze, tarcze rolnicze, zgrabiarka, koło od maszyny mielącej zboże, widły, grabie do siana, kombajn do trawy, tarcza od ciągnika. Obydwaj sięgają po te przedmioty bardzo świadomie. „Używam materiałów, które coś znaczą – podkreślał Hasior. I dodawał: „Każdy przedmiot ma swój sens”. „Ulegam ich urokowi, ich kalekim formom wycofanym z życia” – mówi z kolei Rycharski.

Zestawienie ich dzieł na wystawie pozwala dostrzec nieoczywiste związki, powiązania, podobieństwa, ale też różnice w patrzeniu na rzeczywistość oraz na sam proces tworzenia. Patrząc na zapis palenia przez Daniela Rycharskiego starego konfesjonału, którego popiół potem spożywa wraz z chlebem, trudno nie pomyśleć o „Słonecznych rydwanach” Hasiora i innych pracach z wykorzystaniem ognia, w których odgrywa on oczyszczającą funkcję. Z kolei figura Ukrzyżowanego wykonana przez Hasiora w 1968 r. w technice „wyrwania z ziemi”, zaskakująca swą ekspresyjną formą, brutalnością materiału i niemalże biologiczną siłą koresponduje z dramatyczną, wykonaną w tym roku przez Rycharskiego rzeźbą „Dramat drzew” zrobioną z pni, które przybierają kształt krzyży.

Wystawa w Sopocie pokazuje, jak kłopotliwa jest dziś twórczość Hasiora, ale też Rycharskiego. Nie tylko dla środowisk tradycjonalistycznych, ale też dla deklarujących lewicowy światopogląd. Akceptacja kończy się, gdy zaczyna się mówić o jej religijności. „Nawet jeśli wiara jest powierzchowna, to była równocześnie źródłem bardzo wielu zjawisk, na przykład strategii tłumaczenia świata, czynienia go sobie znośnym, gdy działy się różne tragedie lub cierpienia” – mówi Rycharski. Religijność była i nadal jest jednym z niezbywalnych składników wiejskiej tożsamości. Dlatego w swych pracach nieustannie odwołuje się do jej symboli, rytuałów i obrzędów. Dla Hasiora religia także była stałym punktem odniesienia, poczynając od wykonanych w młodości stacji Drogi Krzyżowej po jego realizacje pomnikowe, sztandary oraz organizowane przez niego procesje nawiązujące do uroczystości Bożego Ciała.