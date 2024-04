Europa potrzebuje nowych opowieści o sobie

Ta część europejskiej narracji też padła ofiarą własnego sukcesu. Nowoczesne państwa stworzyły przestrzeń swobodnego rozwoju przedsiębiorczości, infrastrukturę transportową i łącznościową, zbudowały lokale mieszkalne i systemy edukacji. Po czym po prostu abdykowały, przyjmując za pewnik, że prawdziwych przełomów będzie teraz dokonywał prywatny biznes. W wyniku rozpoczętej w latach 80. fali prywatyzacji prywatni właściciele uwłaszczyli się na zbudowanej z podatków infrastrukturze.

Dziś postępująca deregulacja i prywatyzacja sfery publicznej stawia pod znakiem zapytania sens istnienia kolejnego poziomu integracji. Nie dość nam lokalnych i państwowych biurokratów? Po co nam jeszcze Bruksela – następna w kolejce do naszych podatków i porządkowania nam życia?

Przestrzeń ekspansji

Trzecim składnikiem oryginalnego europejskiego mitu była narracja poszerzania. Od początku olbrzymie emocje budziła wizja włączania w obręb wspólnego projektu kolejnych państw. Po raz pierwszy od upadku Cesarstwa Rzymskiego i średniowiecznego postępu chrystianizacji mapa Europy znów jawiła się niczym pusty kontynent do ponownego skolonizowania. Żelazna kurtyna i podział Niemiec sprawiały wprawdzie, że realne możliwości rozszerzania wspólnoty wydawały się wyraźnie ograniczone. Z drugiej strony – fantazja o tym, że pewnego dnia Unia mogłaby sięgnąć poza wyznaczoną drutem kolczastym granicę, była niezwykle inspirująca. Poszerzanie było dla Unii odpowiednikiem amerykańskiego „Manifest Destiny” – wizją przeznaczenia napędzającą do działania i skłaniającą do wyrzeczeń.

A potem mur berliński runął i grupa krajów dawnego bloku wschodniego wjechała na autostradę wiodącą ku wspólnej przyszłości. Ostatnie wielkie poszerzenie – to z roku 2004, gdy wraz z dziewiątką innych państw do Unii weszła Polska – kompletnie zmieniło dynamikę fantazji o powiększaniu. Jasne, potem do wspólnoty dołączały jeszcze Bułgaria i Rumunia, a następnie Chorwacja. Na mapie kontynentu wciąż czeka jeszcze garstka państw niepomalowanych na błękitno. Ale to już zupełnie inna faza składania puzzli. Brak wprawdzie ostatnich elementów, ale końcowy obraz jest wyraźnie widoczny. Wiadomo, co się z tego wyłania. W przyszłości nie czeka żadna wspaniała niespodzianka, lecz tylko więcej teraźniejszości.

Błędy

Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to zbyt cukierkowo. Przy budowie tej starej europejskiej narracji popełniono sporo błędów. Przede wszystkim jeszcze na długo przed znanym esejem Fukuyamy opowieść o wspólnej Europie budowana była na wizji „końca historii”. Oto wraz z postępem integracji konflikty będą tracić na znaczeniu. Nauka wyznaczy słuszny kierunek rozwoju. Wszelkie różnice rozstrzygnąć będzie można przez dociekania badaczy lub głosowanie wolnych i równych obywateli.

Wiara ta prowadzi do negatywnego zjawiska, które Iwan Krastew i Stephen Holmes nazywają „polityką imitacji”. Różnice między narodami (grupami społecznymi, społecznościami lokalnymi) przestaną być istotne. Po pierwsze, to one doprowadziły w przeszłości do wojen. W europejskiej mitologii traktuje się je więc z nieufnością i celowo umniejsza lub redukuje do ciekawostek w rodzaju produktów regionalnych (kolejna forma przynoszącego niepamięć „oddechu smoczycy”!). Po drugie, skoro do przyszłości prowadzi jedna szeroka autostrada, to kraje peryferyjne nie powinny poszukiwać własnej drogi, lecz jak najszybciej podjąć trud naśladowania centrum (czyli krajów Starej Europy), żeby nadrobić zaległości. Stąd narodową mitologią Polski miała się stać opowieść o gonieniu Niemców, nadrabianiu zaległości itd.

Problem polega na tym, że była to na dłuższą metę opowieść poniżająca dla krajów Nowej Europy. To z tego powodu europejska mitologia szybko stała się nieatrakcyjna i zaczęła budzić resentyment. W wersji słabej w postaci naszego, lokalnego eurosceptycyzmu. W wersji mocniejszej dała początek reżimowi Putina zbudowanemu właśnie na odrzuceniu polityki imitacji i rosyjskiej wersji „wstawania z kolan”.

Błędy te widać wyraźnie, gdy rzuci się okiem na współczesne narracje antyeuropejskie. Przyświecają im trzy główne hasła. Odzyskanie suwerenności narodowej (przez uwzględnienie różnorodności wzorców kulturowych i interesów ekonomicznych), walka z przerostem regulacji oraz sprzeciw wobec wewnątrzunijnych i pozaunijnych migracji.

Zwyciężyła miłość

Oto paradoks! Obietnica budująca oryginalny mit Unii Europejskiej straciła swą moc nie dlatego, że wydaje nam się niemożliwa do spełnienia. Przeciwnie – straciła powab, ponieważ została spełniona. To, co siedemdziesiąt lat temu wydawało się niewiarygodnie odległym marzeniem, dziś jest codziennością, którą przyjmujemy za oczywistość.

Schemat narracyjny leżący u źródeł europejskiej integracji można więc porównać do scenariusza komedii romantycznej. „Bądźmy razem mimo wszelkich przeciwności. Ułóżmy jakoś nasz związek, zostawmy z tyłu to, co nas dzieli, stwórzmy ramy współdziałania”. Ale komedia romantyczna ma ten minus, że jest narracją zamkniętą. Nie da się zrobić dobrego sequelu do miłosnej opowieści. Po tym, jak już zwyciężyła miłość, nie ma żadnego atrakcyjnego ciągu dalszego.

Oczekiwania ustąpiły miejsca satysfakcji lub rozczarowaniu. Nadzieje, wyzwania – wszystko to, co podkręca energię i motywuje do działania – odeszły na plan dalszy. Pozostały nam dwie polityczne emocje. I żadna z nich nie jest produktywna.

Jedna opcja to liberalna satysfakcja ze status quo i osiadanie na laurach. „Ależ nam się udało! Ależ jest fantastycznie! Co nie?”. Druga propozycja, reprezentowana dziś przez siły eurosceptyczne, to rozgoryczenie i gniew. Niestety, jest to gniew destruktywny, który nie proponuje realnej alternatywy poza zniszczeniem status quo.

Ku nowym opowieściom

Wspólną Europę przyjmujemy dziś za pewnik. W rezultacie Unia mierzy się z tym, co specjalista od komunikacji naukowej Randy Olson nazywa „deficytem narracyjnym”. Po stronie europejskich polityk, takich jak choćby kontestowany przez rolników Europejski Zielony Ład, stoi mnóstwo faktów, mnóstwo racji, mnóstwo niezłych pomysłów. Nie ma jednak opowieści. Nie ma mitów, które porwałyby tłumy. Pokazują to dobrze badania.

W dalszym ciągu znaczna większość respondentów w całej Europie deklaruje poparcie dla działań proklimatycznych. Za tymi deklaracjami nie idzie jednak ani motywacja do działania, ani precyzyjna wizja, co właściwie należałoby zrobić. Tymczasem grupy sceptyczne, jak choćby rolnicy, choć mniej liczne, są dobrze zorganizowane i skupione na celach. Obecne polityki klimatyczne uderzają w konkretne ich interesy lub przekonania. Skutki katastrofy klimatycznej są rozproszone i łatwe do przeoczenia. Skutki kolejnych regulacji i biurokratycznych obciążeń – błyskawiczne i nieubłagane. No i, w przeciwieństwie do zmian klimatu, łatwo tu wskazać konkretnych winnych i zażądać głów.