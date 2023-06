Ekoteologia wyzwolenia: zmieńmy nasze relacje z naturą

DOMA MATEJKO: Dlaczego propagowanie teologii wyzwolenia kosztowało wolność i życie tak wielu księży i teologów?

LEONARDO BOFF: Centralną osią teologii wyzwolenia jest solidarność z ubogimi, działanie przeciwko ubóstwu i na rzecz sprawiedliwości społecznej. Bez prawdziwej miłości do biednych i opowiadania się po ich stronie nie ma teologii wyzwolenia. Każde wyzwolenie jest przeciwstawieniem się jakiemuś uciskowi. Odrzucenie przez część księży, teologów i ogólnie przez Kościół teologii wyzwolenia wynika z faktu, że ten typ teologii wymaga nawrócenia. Niektórzy duchowni nie chcą zmieniać wygodnego życia, które prowadzą. Ponadto zmusiłoby ich to do zwrócenia szczególnej uwagi na biednych i do prostszego życia. Aby uniknąć tego wymogu, oskarżają tych, którzy praktykują tę teologię, o bycie komunistami. Bezkrytycznie podpisują się pod opartym na...