Dziewięć żyć premiera

Z premiera Izraela o zrujnowanej reputacji, który w połowie marca miał stanąć przed sądem w procesie korupcyjnym, zmienił się w dzielnego wojownika w starciu z pandemią. Sposób, w jaki używa jej do własnych celów politycznych, wręcz antydemokratycznych – w każdym razie o to oskarżają go przeciwnicy – przynosi owoce. Z sondaży wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz, partia premiera otrzymałaby 40 mandatów potrzebnych do rządzenia.

Izrael jako jeden z pierwszych krajów wprowadził ostre ograniczenia w związku z epidemią. W świątecznym miesiącu – pod znakiem Pesach i Wielkanocy – zdecydowana większość społeczeństwa dostosowała się do wytycznych ministerstwa zdrowia i spędziła ten czas w domach. Gdy piszę te słowa, 19 kwietnia, ponad 13,3 tys. Izraelczyków jest zakażonych, ponad 170 zmarło, a ponad 3,5 tys. wróciło do zdrowia. Kraj zaczął właśnie pierwszy etap wychodzenia z kwarantanny. Kolejnym testem będzie Ramadan, islamski miesiąc postu i modlitw – władze zaapelowały do muzułmanów o zachowanie zasad kwarantanny.

Nie tylko epidemia sprzyja premierowi. Polityczne życie niespodziewanie przedłużył mu jego główny rywal Benny Gantz, decydując się na utworzenie razem z Netanjahu rządu jedności. Decyzja ta, którą Gantz tłumaczy wyjątkową sytuacją, w jakiej znalazł się kraj, zaskoczyła nawet jego politycznych partnerów. Gantzowi zarzuca się teraz brak szacunku do siebie i swoich wyborców, polityczną słabość i granie pod dyktat Netanjahu. Trudno się z tym nie zgodzić. Otrzymawszy mandat do utworzenia nowego rządu (przypomnijmy: nie udaje się go sformować od ponad roku, mimo trzecich z rzędu wyborów kraj jest w politycznym pacie), Gantz znalazł się nagle w pozycji, w której za wszelką cenę próbuje przekonać Netanjahu do współpracy.

Walka z koronawirusem trwa też w Palestynie. Na Zachodnim Brzegu wystąpiło ponad 300 przypadków choroby, dwie osoby zmarły. W Gazie zdiagnozowano 13 infekcji, z czego 9 osób wyzdrowiało. W obu miejscach nie ma mowy o wychodzeniu z kwarantanny. Szczególnie w Gazie, od 2007 r. cierpiącej z powodu ­izraelskiej blokady, możliwości opanowania epidemii są ograniczone. ©

