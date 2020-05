Dziennik teologiczny A.D. 2045

12 marca

Czytam apoftegmaty Ojców Pustyni. Fascynujące, jak w tych zapiskach sprzed prawie dwóch tysięcy lat, relacjonujących życie i dialogi koptyjskich chłopów, to, co specyficzne, kulturowo uwarunkowane, miesza się z tym, co uniwersalne, ogólnoludzkie, a nawet boskie. Kolaż ascetycznych praktyk, nauk o Bogu, demonologii, ­psychologicznych obserwacji.

Kusi by uznać, że konkretne praktyki czy demonologia to rzecz specyficznej epoki. Przenikliwość psychologiczna – skarb uniwersalny. Ale – chyba jednak nie. Przy głębszym zastanowieniu okazuje się, że nie sposób uniwersalnego wydestylować z kulturowo uwarunkowanego i wskazać precyzyjnie między nimi granicy.

23 marca

Spotkałem K. Zajmuje się najnowszą historią Kościoła. Właściwie: chrześcijańskiej duchowości. Przypomniał mi, że na początku XXI wieku, gdzieś przez dwie dekady, najbardziej popularną formą...