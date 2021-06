Dzień twarogu

Sześćdziesiąt trzy procent oferty koncernu Nestlé liczonej wedle wartości sprzedaży nie spełnia kryteriów „uznanej definicji zdrowotności”. Jeśli „Financial Times” decyduje się ujawnić wewnętrzny dokument tej treści, to nie dlatego, żeby wątpił w rozum swoich czytelników, każdy bowiem przytomny człowiek, a zwłaszcza abonent tej do bólu konkretnej gazety doskonale wie, iż ciastka w czekoladzie albo pizza z francuskiego ciasta nie służą ciału. „Niektóre kategorie naszych produktów nie będą nigdy zdrowe, jakkolwiek byśmy je przerabiali na nowo” – głosi prezentacja. A to grozi poważnym uszczerbkiem na rocznym przychodzie ze sprzedaży, który wynosi z grubsza 50 miliardów franków szwajcarskich. I dlatego ktoś podrzucił dokumenty do redakcji, a ta puściła temat w obieg, bynajmniej nie w dziale weekendowych ciekawostek.

Chociaż jest też w tym wszystkim element humorystyczny. Czytam...