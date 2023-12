Dwa tysiące nosorożców wróci na wolność. Od 30 lat hodował je milioner z Południowej Afryki

Dla biologów (i nosorożców) to niepowtarzalna szansa. Nosorożce południowe (najłatwiej poznać je po lekko zakrzywionych do tyłu rogach) już raz prawie wymordowaliśmy podczas masowych polowań pod koniec XIX w. (przetrwało mniej niż 100 zwierząt). Dzisiaj w całej Afryce żyje ich zaledwie kilkanaście tysięcy i choć populacja powoli rośnie, to tylko w zeszłym roku kłusownicy zabili 551 zwierząt. Nosorożce z prywatnej hodowli to potężny zastrzyk świeżej krwi i równie potężne wyzwanie logistyczne: zwierzęta zostaną rozwiezione po obszarach chronionych w całej Afryce, ale większość pozostanie w RPA. Sam koszt transportu nosorożców będzie liczony w dziesiątkach milionów złotych. Pierwsze mają wrócić na wolność na początku przyszłego roku i wtedy zacznie się najtrudniejsza część.

Jak uchronić je przed kłusownikami i chorobami w nowym środowisku? Już teraz są pilnie strzeżone, a w nowych domach będą pod nadzorem i opieką strażników parkowych i naukowców. Szef projektu, Donovan Jooste, przyznaje: „Bylibyśmy naiwni, gdybyśmy wierzyli, że da się to zrobić bez strat i ryzyka. Ale 2000 nosorożców w naturalnych ekosystemach to wartość nieporównywalnie większa niż zwierzęta zamknięte w prywatnej hodowli”.