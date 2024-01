Durne, ale żre. Zupka dla jutuberów i co z niej można zrobić

Co prawda w zeszłym roku, jak wynika z sondaży, tylko 8 proc. Koreańczyków jadło psinę (dziesięć lat temu było ich prawie 30 proc.), ale wciąż działające półtora tysiąca restauracji i barów z tym mięsem ma jakąś klientelę – oczywiście ze starszego pokolenia. Trzyletnie vacatio legis będzie musiało wystarczyć, by ta kurcząca się – ale przecież mająca swoje prawo do obiadu – grupa przestawiła swoje kubki smakowe na... trudna sprawa, nie jadłem nigdy psa, bo u nas to tabu równe kanibalizmowi, nie mogę więc wyczuć, jakie inne zwierzę może go zastąpić. Nikt się zresztą tą grupą nie przejmuje, w każdym razie nikt spośród autorów depesz i raportów, które o tym czytam, od BBC po Reutersa. Trudno od Europejczyka oczekiwać empatii dla zjadaczy psów, przebija raczej satysfakcja, że się azjatycki kraj „cywilizuje”, przejmując zachodnie obyczaje lub fanaberie.

Ale historia innego – dwuletniego, a jakże – wyroku oraz prezydenckiej łaski opowiada nam, że z tą wymianą cywilizacyjną ruch jest dwustronny. Pani Kim Jung-soo miała trafić za kratki za malwersacje, ale darowanie wyroku i zatarcie kary umożliwiło jej objęcie kierownictwa wielkiej firmy spożywczej Samyang. Zajęła w ten sposób stołek po mężu – w wielu koreańskich firmach władza pozostaje w ręku założycielskiego klanu. Ale ta wyjątkowa dla patriarchalnego kraju nominacja to nie jakieś zastępstwo, pani Kim ma ogromne zasługi w pchnięciu całej branży zupek instant na całkiem nowe tory. Tak, chodzi o zupki. Nie z psa, ale z kurczaka.

Kojarzycie te pstrokate opakowania z agresywnymi rysuneczkami i koreańskimi znakami alfabetu? Trudno je przeoczyć, nawet jak się tego nie jada. Już nie siermiężne, żółte i czerwone Vifony (pisaliśmy rok temu o tym wietnamsko-polskim sukcesie), tylko całkiem nowa generacja. Jak mówić o innowacji w przypadku strukturalnie niezmiennego zestawu ususzonych nitek i torebki z koncentratem smakowym do zalania wrzątkiem? Istota potrawy nie zmieniła się od pierwszych lat powojennych, kiedy pomysł powstał w Japonii. Ale pani Kim dziesięć lat temu wymyśliła sposób, żeby wyjść z branży – skądinąd też rentownej – bieda-jedzenia dla studentów. Zupka instant miała budzić emocje, stać się „statusowa”, czemu oczywiście pomogła ogólnoświatowa moda na porządny ramen w restauracjach. Emocje, a nawet łzy, bowiem sekretem marki Buldak („ognisty kurczak”) jest to, że pstrokate zupki pani Kim są piekielnie ostre. „Proponowany ramen wykorzystywany jest do czelendży przez jutuberów. Prosimy o ostrożność” – pisze jeden ze sklepów sprzedających Buldaka. Wyzwanie polega na spałaszowaniu na wizji pokaźnej porcji klusek o tak wysokim indeksie SHU, że u mnie już jedna łyżka groziłaby raną w przełyku.

Durne – ale zażarło. Od jutuberów przez influencerów aż po szeroką publiczność, ostre zupki w koreańskich paczkach weszły na stałe do diety Zachodu. Tak już sytego i znudzonego, że kapsaicynę trzeba mu podawać łyżką. My im daliśmy buldogi, oni nam buldaka – nie wiem, czy było warto. Ale w prawie prasowym powinien być taki paragraf, że za narzekanie na młodzież i jej gusta należą się dwa lata zakazu pisania. Niepewny, czy mógłbym liczyć na waszą łaskę, nie przejdę do następnych przykładów.

Próbowaliście chrupać tę cegiełkę z paczki na sucho? Ponieważ jest to ugotowany i przesmażony makaron, może w ten sposób służyć za ascetyczną przekąskę, choć w dużej ilości, obawiam się, ciężkostrawną. Używam ich czasami (bo zawsze mam w domu mały żelazny zapas obok sucharów), żeby szybko wzbogacić jakieś duszone warzywa, kruszę wprost na patelnię pod koniec, wilgoć warzyw wystarczy, by zmiękły. Z trzech składników: kluski, proszek smakowy i olej, ten ostatni wydaje mi się najmniej bezpieczny, boję się go, zawsze wyrzucam, za to dodaję albo oliwę z oliwek (choć z drugiego końca świata, to ładnie się łączy), albo łyżkę oleju, do której można wmieszać szczyptę papryczki lub innej sproszkowanej przyprawy albo nawet koncentrat pomidorowy.