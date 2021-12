Dubaj: nowa stolica marzeń

Od pierwszego stycznia 2022 roku świąteczny weekend w Abu Zabi, Dubaju, Szardży i czterech innych zjednoczonych emiratach zaczynać się będzie w piątek, po południowym namazie, muzułmańskim nabożeństwie i trwać będzie aż do poniedziałku. Tak długiego wolnego od pracy czasu nie wprowadził dotąd żaden inny kraj na świecie choć przymierzały się do tego Nowa Zelandia, Islandia i Japonia, gdzie dowiedziono, że dłuższy odpoczynek znacznie poprawia wydajność i ogólny stan ducha pracowników.

Do tej pory wolny od pracy weekend trwał w Emiratach i całym świecie arabskim od piątku do niedzieli (zwyczaj dni wolnych od pracy wprowadzili europejscy kolonizatorzy w XIX wieku), a do 2006 roku od czwartku do soboty. Piątek jest dla muzułmanów dniem świętym, jak dla chrześcijan niedziela, a piątkowe modły, zwłaszcza południowe, gromadzą w meczetach najliczniejsze rzesze wiernych.

