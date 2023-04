Drenda: Niepostrzeżenie skończył się świat supermarketów

Z kategorii „wspomnienia multimedialne” szczególnie zapadły mi w pamięć wyprawy z moją babcią do takich jednostek administracyjnych jak Ruda Śląska-Wirek, Katowice-Kostuchna czy rolnicza dzielnica Katowic, Podlesie Śląskie. Celem podróży fiatem 125p były tamtejsze placówki uspołecznionego handlu detalicznego z asortymentem przemysłowym, ogrodniczo-gospodarskim oraz odzieżowo-obuwniczym – obowiązuje nas chwilowo takie nazewnictwo, albowiem właśnie kończyła się epoka PRL. Są to wspomnienia multimedialne, ponieważ zapamiętałam stamtąd, poza żartami babci, przebiegiem trasy i portretem Jima Morrisona na tablicy przy wjeździe do Podlesia, intensywne zapachy tworzyw sztucznych, chemikaliów, etyliny i nieodłączny ból głowy po tym koktajlu. Nie rozumiałam, dlaczego zamiast takich atrakcyjnych i światowych miejsc jak domy handlowe w centrum Katowic odwiedzałyśmy zakątki dla kilkulatki równie...