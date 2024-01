Czy renta socjalna zrówna się z pensją minimalną?

Ale już za moment retoryka nie wystarczy. Cytowane słowa padły przy okazji odmrażania obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej renty socjalnej – politycznego dziecka posłanki KO Iwony Hartwich, jednej z inicjatorek sejmowych protestów za czasów PiS. Renta socjalna, wypłacana osobom niezdolnym do zarobkowania, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie bądź podczas studiów, miałaby zgodnie z projektem wzrosnąć z 1588 zł brutto do poziomu pensji minimalnej (4300 brutto). Dzisiejszy jej poziom to faktycznie skandal, ale ta podwyżka może się okazać dla rządzących kłopotliwa. I to nie tylko ze względu na roczny koszt ok. 8,5 mld złotych. Trudniej niż wysupłać te środki, byłoby wytłumaczyć, dlaczego jedna renta radykalnie wzrasta, a inne – z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy – pozostają na głodowym poziomie tysiąca złotych z hakiem. Gdyby chcieć podnieść je wszystkie – unikając w ten sposób zarzutu o niesprawiedliwość, a może nawet niekonstytucyjność – roczny koszt podwyżek poszybowałby, wedle wyliczeń Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia, do ponad 20 mld zł. A przecież lada chwila rusza wypłacanie najbardziej potrzebującym tzw. świadczenia wspierającego. Przełomowego – bo pierwszego tak bardzo różnicującego wysokość wsparcia od poziomu potrzeb – ale i kosztownego.