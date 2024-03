Czy Franciszek jest dobrym papieżem? Sprawa Ukrainy otwiera oczy kardynałom i zaważy na przyszłym konklawe

Myśli Pan, że w Watykanie działają rosyjscy agenci wpływu?

Możliwe. Choć nie mam na to dowodów. Ale Watykan jest w Rzymie, we Włoszech. W kraju, gdzie wpływy Moskwy od dziesiątków lat były ogromne – w elitach intelektualnych, środowiskach akademickich, mediach. Ale także we włoskim świecie katolickim. Kiedyś chodziło o sympatię do Rosji sowieckiej, dziś do Putina. Watykan zawsze był na te wpływy narażony, także za poprzednich papieży. Może najmniej za Jana Pawła II, ze względu na jego tożsamość czy tradycję polityczną. Nie jest tajemnicą, że agenci są w ambasadach i konsulatach, albo że pracują pod przykrywką jako dziennikarze. Rzym jest jednym z obszarów, którym rosyjska propaganda poświęca wiele uwagi, zwłaszcza za tego pontyfikatu. I szuka sposobów, by wykorzystać do własnych celów czy to słowa papieża, czy to podziały w Kościele.

Franciszek jest na nią bardziej podatny?

Myślę, że głównym problemem jest jego specyficzna wizja świata i historii, wytworzona pod silnym wpływem opinii krytycznych wobec Zachodu i Stanów Zjednoczonych. To wizja wielu przywódców politycznych i kościelnych w Ameryce Łacińskiej czy Afryce. Ale też typowa dla pewnej kultury zaangażowanej społecznie, jaka staje się popularna w XXI wieku. Według tej wizji świat dzieli się na ciemiężców i ciemiężonych. Do tych pierwszych należy Zachód, Stany Zjednoczone, kapitalizm, amerykańska potęga militarna.

A gdzie w tej wizji znajdują się Rosja i Ukraina?

Myślę, że Franciszek nie postrzega Ukrainy jako kraju ciemiężonego. Widzi ją po stronie Zachodu, a więc ciemiężców. Natomiast Rosja jest częścią świata uciemiężonego. Dlatego wszystko to, co papież mówi o Ukrainie, nie jest błędem komunikacyjnym, ale wynika z takiego rozumienia historii. To widać nie tylko w wywiadach prasowych, także w jego przemówieniach. Gdybyśmy się skoncentrowali tylko na tym, co papież w ciągu ostatnich dwóch lat powiedział o wojnie w Ukrainie, pomijając te wszystkie późniejsze wyjaśnienia i tłumaczenia rzecznika prasowego Watykanu, sekretarza stanu czy nuncjusza z Kijowa, doszlibyśmy do wniosku, że Stolica Apostolska ignoruje jakąkolwiek odpowiedzialność Rosji za to, co się stało dwa lata temu, i uważa, że ta wojna zaczęła się z powodu jakiegoś nieporozumienia, błędu komunikacyjnego. A przecież wszyscy wiemy, że to była zaplanowana decyzja przywódcy Rosji o inwazji na inny, suwerenny kraj. Tymczasem z ust papieża słyszymy tylko słowa o „umęczonej Ukrainie”, które nic nie znaczą i niczego nie wyjaśniają. Słowo „umęczona” sugeruje, że to, co ją spotkało, jest jakimś Bożym doświadczeniem, częścią Bożego planu. Tymczasem mamy do czynienia z szeregiem bardzo konkretnych decyzji, za które konkretne osoby ponoszą odpowiedzialność.

Papież nie uważa, że Rosja ponosi winę za ten konflikt?

Jeśli pojawiają się nawet jakieś odniesienia do Rosji, to są zawsze zawoalowane. Papież nie chce, by Watykan był utożsamiany z Zachodem, dlatego nie zamierza przyłączać się do antyrosyjskiego frontu.

Do tej pory usprawiedliwiał swoją ostrożność chęcią zachowania możliwości mediacyjnych Watykanu.

Moim zdaniem nie chodzi tylko o działanie taktyczne czy próbę zachowania ekumenicznych więzi z Moskwą. Chodzi o inne odczytywanie mapy świata. Zupełnie inne niż u jego poprzedników – papieży pochodzących z Europy. Jedna z najważniejszych rzeczy, jaka dokonała się w czasie 11 lat pontyfikatu Franciszka, to zmiana pozycji Watykanu. Do tej pory był kulturowo zachodni i politycznie neutralny. Teraz stał się głosem Południa, świata biednego i uciskanego. Nie jest zachodni ani bezstronny.