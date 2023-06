Czołg i krzyż. Kazania o wojnie ks. Michała Hellera

Nie mogłem – wspomina ks. Heller – w niedzielę, po przeczytaniu wyznaczonego fragmentu Ewangelii, mówić na jakiś »neutralny« temat. Moje słowa, odbiwszy się echem od ścian kościoła, wróciłyby do mnie ponad głowami słuchaczy”. Zbiorek kazań głoszonych w kolejnych tygodniach po 24 lutego 2022 r. nie jest – zaznacza autor – traktatem o złu. To raczej spisywane na gorąco myśli.

HIOB | Pytania o (bez)sens tego, co dzieje się za wschodnią granicą, to pytania Hiobowe – a pamiętamy, jaką ostatecznie Hiob otrzymał odpowiedź. To jednak nie odbiera nam prawa, by pytać – przekonuje ks. Heller. Po Starym Testamencie nastąpił przecież Nowy. Wszystko, co wiedzieli autorzy Biblii Hebrajskiej o Bogu i Jego stosunku do ludzkiego cierpienia, przewartościował Chrystus.

„Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił, »Dlaczego mnie takim uczyniłeś«?” – przypomina...