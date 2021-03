Człowiek czarnego serca

Naprawdę nazywał się Neville Livingstone. Przyszedł na świat w wiosce Dziewiąta Mila w parafii Świętej Anny na północy jamajskiej wyspy, w domu cieśli, który dorabiał jako sklepikarz i kaznodzieja.

Szwagrowie z Trenchtown

W tej samej wiosce, nieopodal, mieszkał jego najbliższy przyjaciel z dzieciństwa, starszy o dwa lata Robert Marley. Ojcem Boba był przybyły zarządca plantacji, który jako 60-latek pojął za żonę siedemnastoletnią, czarnoskórą Cedellę i spłodził z nią dziecko. Ale choć nie wyparł się syna i łożył na jego utrzymanie, po jego urodzeniu rzadko ich we wsi odwiedzał. Umarł, gdy Bob był dziesięciolatkiem. Owdowiała za młodu Cedella związała się z również samotnym ojcem Bunny’ego, Thaddeusem, wprowadziła się do jego domu, a przyjaciele z dzieciństwa zostali przyrodnimi braćmi. Nowa rodzina przeniosła się ze wsi do Kingston i zamieszkała w...