Córka dancingu

KATARZYNA KUBISIOWSKA: Myślisz czasem: chciałabym być znowu dzieckiem?

AGNIESZKA SMOCZYŃSKA: Dzieckiem to już nie, ale bardzo bym chciała robić wycieczki do tamtej świadomości. Dziś nawet miałam taki stan: przypomniałam sobie leżakowanie w przedszkolu. Nie lubiłam tego do momentu, dopóki starszy brat mi nie powiedział, że powinnam to uwielbiać, bo on sobie marzy, by pospać w ciągu dnia. I wtedy powoli zaczęłam zasypiać.

Jeszcze inne stany świadomości z dzieciństwa?

Miałam cały świat wymyślony: ten tutaj nie jest realny, istnieje alternatywna rzeczywistość, a ludzie, którzy mnie otaczają, nie są tak naprawdę ludźmi, tylko udają przede mną. I ci wszyscy niby-ludzie, gdy zachodzi słońce, codziennie spotykają się na ogromnej górze.

Długo wierzyłam w tę rzeczywistość. Potem, w wieku nastu lat, kiedy przeczytałam „Kongres futurologiczny”...