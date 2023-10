Conrad Festival 2023: dzień IV

W swoich tekstach sięga po kolejne autobiograficzne wątki, rozbudowując tę wielką tożsamościową sagę, jednocześnie wykreślając dla siebie nowe obszary egzystencji. Wszystko to przyprawia o ból głowy krytyków, którzy próbują przypisać go do coraz to innej tradycji lub kultury. „Bywa, że zakładam taki czy inny kostium. Raz zostałem zaproszony do Japonii jako pisarz libański, tylko dlatego, że część mojej rodziny stamtąd pochodzi. Z kolei w jednej z barcelońskich księgarń moje książki stoją na półce z literaturą polską. Godzę się na takie przyporządkowania, bo mnie to ciekawi – zawsze, gdy zakładam jeden z tych kostiumów tożsamościowych, na chwilę staję się kimś innym, mogę spojrzeć na świat z innej perspektywy”, mówił Halfon.