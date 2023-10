Conrad Festival 2023: dzień II

„W literaturze interesuje mnie mój własny strach. Gdy piszę, zastanawiam się, co może mnie zranić. Dlatego poprzez tekst mogę lepiej zrozumieć siebie, ale też otaczający mnie świat”, mówiła argentyńska pisarka Samanta Schweblin. O strachu w kontekście literatury rozmawia się stosunkowo rzadko, przyporządkowując ten rodzaj emocji przede wszystkim prozie gatunkowej. Jednak dla Schweblin strach, rozumiany jako fizyczna reakcja organizmu, jest najważniejszym wyznacznikiem realizmu. Aby osiągnąć ten niełatwy efekt, należy skonfrontować się z tym, co niesamowite – czyli balansującym na granicy prawdopodobieństwa, ale wciąż mieszczącym się w granicach naszego świata. Zderzenie z tego typu niezwykłością wymusza na nas, czytelnikach, szczególną uważność, prowokując jednocześnie pytania o to, czym właściwie jest „normalność”, z którą mamy na co dzień do czynienia.

„Normalność to problematyczne pojęcie, bo wymaga wyprowadzenie średniej w danej grupie. Ja jestem normalna, ty również, ale przecież nie jesteśmy takie same. Jeśli będziemy na siłę próbowały ustalić, czym jest nasza wspólna normalność, będziemy musiały upraszczać, a więc siłą rzeczy fałszować rzeczywistość”, podsumowała pisarka.