Charyzmat niedowierzania

To znaczy nie wiedziałam, czy jako chrześcijanka mogę. W końcu jeszcze mojego tatę uczyli na katechezie, że chodzenie do cerkwi to grzech. A tu do synagogi? No to mówię, że nie wiem, czy mogę. Na co on, niewiele ode mnie starszy i świeżo przywrócony żydowskiej tożsamości i religii chłopak, mówi: „Wasz papież powiedział, że jesteśmy waszymi starszymi braćmi, więc chyba możesz”. Przypomina mi się ta moja pierwsza wizyta przy okazji rocznicy pierwszej papieskiej wizyty w synagodze.

Nie miałam zbyt wielkiego pojęcia, co mówił w tej sprawie papież, wyszukiwarki internetowej człowiek nie miał wtedy w kieszeni. Ba, w domu nie miał internetu, więc sprawdzenie, co papież w sprawie Żydów myśli, wymagało więcej zachodu. Ale uwierzyłam w to, co mówił nowy kolega. Uwierzyłam też, niestety, gdy powiedział, że ubrana mam przyjść w długą czarną spódnicę. Skąd licealistka miałaby wziąć długą...