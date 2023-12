Ceny energii i wiatraki w Sejmie. Wiatr w oczy Hołowni i wyzwanie dla Tuska

Sejm skierował w środę do dalszych prac poselski projekt ustawy, zamrażający ceny energii w przyszłym roku, odrzucając zarazem w pierwszym czytaniu analogiczny projekt, przygotowany przez rząd Mateusza Morawieckiego. To po raz kolejny pokazało, kto dysponuje większością w Sejmie X kadencji i jest jednoznacznym prognostykiem przed zaplanowanym na najbliższy poniedziałek głosowaniem nad wotum nieufności dla „dwutygodniowego” rządu Mateusza Morawieckiego.

PiS przegrywa głosowania, ale sprawę tej ustawy propagandowo wygrał. Wszystko za sprawą przepisów, dotyczących elektrowni wiatrowych, dołączonych do poselskiego projektu z inicjatywy Polski 2050. W zasadniczy sposób zmieniały one zasady regulujące stawianie wiatraków. Cel był polityczny – chodziło o to, żeby prezydent Andrzej Duda został niejako zmuszony do podpisania ustawy, bo jej najważniejsza część dotyczy przyszłorocznych cen energii.