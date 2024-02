Algorytmy demokracji: czy sztuczna inteligencja może zmienić demokrację... na lepsze?

Mleko już się rozlało i w sieci regularnie będziemy się natykali na podobne nagrania. Tego rodzaju brudne sztuczki staną się trwałym elementem politycznych kampanii. Nie tylko w USA.

Materialność demokracji: AI trzeba zaprząc do prac społecznie użytecznych

– O deepfake’ach mówi się dużo, ale ludzie produkują fałszywki od dawna przy pomocy Photoshopa i innych narzędzi – mówi „Tygodnikowi” prof. Aleksander Mądry, wykładowca Massachusetts Institute of Technology i kierownik Działu Gotowości OpenAI, dodając: – Na pewno coraz więcej będzie takich nagrań, ale nie sądzę, by kolejny obrazek pokazujący, jak polityk mówi coś, o czym wszyscy wiedzą, że tego nie powiedział, miał wiele zmienić.

Realne zagrożenie jest gdzie indziej. Zdaniem profesora ma ono wynikać ze zdolności narzędzi sztucznej inteligencji do generowania zindywidualizowanej perswazji na wielką skalę i symulowania powszechnego poparcia dla danej partii, kandydata czy inicjatywy.

– Potencjalnie takie programy można wykorzystać do symulowania 10 czy 100 tys. użytkowników mediów społecznościowych. Takie boty miałyby swoje osobowości, wchodziły w relacje z innymi ludźmi, przez co ich polityczne przekazy mogą być o wiele bardziej efektywne – wyjaśnia prof. Aleksander Mądry.

Jego zdaniem sztuczna inteligencja raczej nie będzie lepsza w perswazji niż ludzie, ale dzięki takim narzędziom jeden człowiek może nadzorować 100 czy tysiąc botów. – I ilość przejdzie w jakość – wyjaśnia badacz.

Wpływ sztucznej inteligencji na działanie demokracji może jednak sięgać znacznie dalej i zmieniać ją fundamentalnie. Także na lepsze.

„Wyspecjalizowana sztuczna inteligencja wpływa na coś, co filozofowie technologii nazwaliby materialnością demokracji” – pisze Mathias Risse, dyrektor Carr Center for Human Rights Policy Uniwersytetu Harvarda w artykule naukowym pt. „Artificial Intelligence and the Past, Present, and Future of Democracy”, wyjaśniając, że takie programy zmieniają zachowanie ludzi i sposób, w jaki podejmują oni decyzje. „Sztuczna inteligencja i demokracja nie są »naturalnymi sojusznikami«. By AI służyła demokracji, wymaga aktywnych decyzji już na etapie jej projektowania i dużej woli politycznej”.

Kilka państw podjęło już takie decyzje i z powodzeniem wykorzystuje systemy informatyczne do zmiany sposobu funkcjonowania ich systemu politycznego.

Potencjał publiczny: rewolucja AI w instytucjach

W 2015 r. tajwański rząd doszedł do ściany. Władze chciały zalegalizować sprzedaż alkoholu online, ale wiele miesięcy rozmów z handlowcami, platformami internetowymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego nie doprowadziło do kompromisu. Prace nad regulacjami ugrzęzły w miejscu. Dyskusję celowo przeniesiono więc do nowo powstałej platformy vTaiwan – projektu, który miał umożliwić obywatelom rzeczowe dyskusje nad problemami społecznymi i ich możliwymi rozwiązaniami. W ciągu kilku tygodni debata, w której wzięli udział aktywiści, politycy i zwykli obywatele, pozwoliła wypracować rozwiązanie zadowalające niemal wszystkich. Sprzedaż alkoholu miała być dostępna jedynie w kilku platformach, wszystkie transakcje miały być dokonywane przy pomocy kart kredytowych, a zamówienia miały być odbierane osobiście w sklepach spożywczych, by była pewność, że alkohol nie trafi do nieletnich.

W kolejnych latach debaty na vTaiwan, przy łącznym udziale 200 tys. obywateli, doprowadziły do wypracowania 26 projektów aktów prawnych. Skończyło się jednak na wielkim rozczarowaniu, bo rządzący nie wzięli tego pod uwagę. „Skoro rząd nie był zobowiązany do przyjęcia rekomendacji, politycy nie potraktowali ich poważnie” – napisał Jason Hsu, współtwórca vTaiwan i były tajwański parlamentarzysta.

Prof. Beth Simone Noveck, badaczka z Northeastern University, której praca skupia się na pozytywnych interakcjach sztucznej inteligencji i demokracji uważa, że vTaiwan składała się z czterech równoległych systemów, których obsługa dla wielu użytkowników mogła być zbyt skomplikowana. Zasadniczy problem leżał jednak gdzie indziej: „Sukces projektu mógł zagrażać politycznemu status quo i stać się wyzwaniem dla tradycyjnych form podejmowania decyzji oraz wykorzystywania władzy politycznej” – napisała Noveck. Co ciekawe, podobnie było w Madrycie, gdzie platforma Decide Madrid miała pomagać mieszkańcom w angażowaniu się w podejmowanie decyzji o przyszłości miasta. Mimo że skorzystało z niej pół miliona mieszkańców, którzy przedstawili łącznie 28 tys. propozycji zmian przepisów, ostatecznie w życie weszła tylko jedna.

Mimo to, autorzy takich projektów pozostają optymistami. Colin Megill, założyciel Pol.is – platformy do prowadzenia internetowych sondaży, która była jednym z elementów vTaiwan – podkreśla, że to zaledwie pierwsze kroki. „Zastosowanie inteligencji maszynowej w demokracji deliberatywnej stwarza pokoleniową szansę na zmianę procesu kształtowania polityki na całym świecie” – stwierdza.

„Chociaż sztuczna inteligencja stwarza ryzyko – potencjalnie egzystencjalne – oferuje również możliwości odwrócenia dziesięcioleci niedoinwestowania potencjału publicznego, przy jednoczesnym ożywieniu procesu demokratycznego” – pisze analityk Chatham House Alex Krasodomski, podkreślając, że algorytmy mogą stać się „siłą napędową rewolucji w zakresie responsywnych, innowacyjnych instytucji publicznych” – od lokalnych bibliotek po organizacje międzynarodowe. „Aby jednak to osiągnąć, rola rządu musi wykraczać poza zwykłe regulacje i zmierzać w stronę wdrażania publicznych systemów sztucznej inteligencji”.

Wielka Demokratyczna Utopia AI

– Widzę dwa sposoby, na jakie sztuczna inteligencja może stanowić część rozwiązania problemów w sferze politycznej – mówi nam prof. Mądry. Jednym jest zmiana natury debaty społecznej i demokracji reprezentatywnej, bo daje nam możliwość prowadzenia obywatelskich dyskusji na każdym poziomie i z dużą dokładnością. Po drugie, niesamowite w tej technologii jest to, jak bardzo może poszerzyć nasze zrozumienie rzeczywistości. GPT i inne modele można poprosić o wytłumaczenie skomplikowanych zagadnień nawet na poziomie zrozumiałym dla dziesięciolatka. Z drugiej strony, musimy myśleć krytycznie i nie pozwolić, by ChatGPT dyktował nam, jak interpretować rzeczywistość. Tu wracamy do problemu edukacji politycznej i obywatelskiej oraz tego, by uczyć ludzi krytycznego korzystania z takich produktów.

Bruce Schneier, specjalista od cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Harvarda, szansę dostrzega również w angażowaniu sztucznej inteligencji w procesy legislacyjne. System prawny jest w końcu rodzajem algorytmu regulującego społeczeństwo. Komputery są w stanie o wiele skuteczniej wyłapywać powiązania pomiędzy poszczególnymi aktami prawnymi i łączyć je w spójny system. Choć mogą robić też coś dokładnie odwrotnego.

– Sztuczna inteligencja będzie w stanie stworzyć luki w przepisach, potencjalnie zbyt skomplikowane, by ludzie mogli je łatwo zauważyć – mówi „Tygodnikowi” Schneier.