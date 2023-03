Afera w NCBiR: Republikańska zapobiegliwość już w prokuraturze

Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, podał się do dymisji po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. Co prawda polityk należy do Partii Republikańskiej, a nie do PiS, ale sytuacja jego partii przypomina statek, którego pokład lepiej już opuścić.