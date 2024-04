Zmarł Miron Sycz. Żegnamy posła i działacza mniejszości ukraińskiej w Polsce

Dzwonili do mnie, płacząc. Dziękowali za tę rozmowę. Szczególnie polscy Ukraińcy, którzy dostrzegli w tej opowieści historię swojej rodziny. Uwierzyli, że nie trzeba się bać i wstydzić pogmatwanych losów. Można mówić. Liczyć, że teraz sąsiedzi na pewno już zrozumieją.

***

Myliliśmy się. Tylko on miał rację. Przewidział każdą podłość, która spotkała go za to, że był ze mną szczery. Patrzyłem na to, co go spotyka.

***

Trzy lata później znów umówiliśmy się na wywiad.

PAWEŁ RESZKA: Powinienem Pana przeprosić?

MIRON SYCZ: Pan o tamtym wywiadzie z wiosny 2013 r.?

– Tak.

– Trzy lata temu opowiedziałem panu historię swojej rodziny. Ojca, który we wrześniu 1939 r. bronił Polski, potem był w ukraińskiej partyzantce, a po wojnie siedział w celi śmierci z żołnierzami AK. Ten wywiad wiele mówił o losach Polaków i Ukraińców. Oczywiście, jeśli ktoś chciał go przeczytać z zainteresowaniem i otwartością na nasze bardzo zawiłe losy.

– Przewidywał Pan wtedy, że za szczerość zapłaci karierą polityczną.

– A pan wtedy nie chciał mi wierzyć, ale wyszło niestety na moje. Dla mnie to była trudna rozmowa. Opowieść o historii rodziny, ale i historii całego pokolenia Ukraińców mieszkających w Polsce, ich traumy i ewolucji. Dla przeciwników było to tylko źródło cytatów. Wyrywano słowo, zdanie. A potem robiono z tego ulotki, memy internetowe i używano w kampanii wyborczej. (…) Rozsyłano np. fotomontaże – na których to ja osobiście morduję ludność Wołynia. Jakby ktoś chciał mnie zniszczyć moralnie i politycznie. To niewątpliwie przyczyniło się do mojej przegranej kampanii do Sejmu. Według tych ludzi nie powinienem pełnić żadnych funkcji publicznych, najlepiej, żebym w ogóle zniknął.

– Czytałem ostatnio list otwarty, w którym zarzucano Panu, że chce nazwać szkołę z ukraińskim językiem nauczania w Górowie Iławieckim imieniem Stepana Bandery.

– O! I to jest bardzo dobry przykład skrajnej manipulacji. Chciałem, aby nazwano szkołę imieniem Symona Petlury.