Zderzajmy się

Chyba żaden z licznych cytatów o zaletach i wadach ustroju demokratycznego nie wyświadczył mu takiej niedźwiedziej przysługi, jak ten z przemówienia Churchilla z 1947 r.: „mówi się, że demokracja jest najgorszą formą rządów oprócz wszystkich tych, których od czasu do czasu próbowano”. Nie tylko dlatego, że powtarzany do znudzenia ma dziś powab suchego żartu rzuconego przez jowialnego wujaszka na imieninach. Kiedy Churchill wypowiadał te słowa u progu zimnej wojny, jego ironiczne stwierdzenie miało moc wezwania do walki o demokratyczne ideały, a jednocześnie było przyznaniem się do niedoskonałości. Oscar Wilde przeciwko Stalinowi, życie ze wszystkimi jego paradoksami przeciw ideologii. Powtarzany dziś, kiedy rozmaite indeksy i badania międzynarodowe odnotowują rozpowszechniony na całym świecie – również w krajach tzw. skonsolidowanych demokracji – spadek zaufania do instytucji...