Zakryć grzechy?

„Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne grzechy” – z takim pouczeniem zwrócił się do nas niedawno w Liturgii św. Jakub (zob. Jk 5, 19-20).