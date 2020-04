Z kota na kota

Zasadne jest więc pytanie, jakie gatunki – zwłaszcza zwierząt domowych – mogą być rezerwuarem tego wirusa i czy może być on dla nich niebezpieczny.

Chińscy weterynarze (Jianzhong Shi i współpracownicy) przeprowadzili badanie, w którym zwierzęta różnych gatunków celowo zarażano koronawirusem. U psów wirus bardzo słabo się namnażał – są one niemal całkowicie na niego odporne. Znacznie bardziej podatne na zakażenie okazały się fretki, a także koty, które mogą nawet zarażać inne koty drogą kropelkową. Jedne i drugie nie miały jednak poważnych objawów. Znane są wprawdzie przypadki kilku kotów, które zakaziły się wirusem w warunkach domowych, jednak jak dotąd nie stwierdzono, by mogły one przenieść patogen na człowieka.

Zwierzęta hodowlane – kury, świnie i kaczki – okazały się odporne na zakażenie. ©℗

