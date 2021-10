Wydanie specjalne "Dzisiaj w Betlejem"

Zanurzyć się we wzruszający, pełen harmonii nastrój, aby przynajmniej na krótko zapomnieć o troskach i lękach, o globalizacji i bezrobociu, o wojnach i napięciach społecznych, o kursach na giełdach i maksymalizacji zysku? Ludzie "zadomowieni" w Kościele są skłonni spoglądać z góry, z uczuciem niesmaku, na "bożonarodzeniowych chrześcijan", którzy ledwie raz w roku przypominają sobie drogę do kościoła. Jednakże święto Bożego Narodzenia również dzisiaj porusza do głębi serca; zaspokaja potrzeby, które ludzie - "niezależnie od tego, czy są mniej, czy bardziej zlaicyzowani" – po prostu mają: potrzebę, by obchodzić święto rodzinne, jakie znają z dzieciństwa, oraz potrzebę obdarowywania i bycia obdarowanym – co niekoniecznie należy utożsamiać z konsumpcjonizmem.

