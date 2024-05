Władza wyda 1,5 mld złotych, by dopłacić nam do samochodów elektrycznych. Dlaczego nie cieszę się z tak dużego prezentu?

Zamiast podatku od samochodów spalinowych państwo dopłaci nam nawet 30 tysięcy do przesiadki na elektryka. „Zielona zmiana metodą zachęt, nie nakazów. Taki prezent od Koalicji 15X na 20-lecie w Unii” – napisał Szymon Hołownia na portalu X.

Rozpakowując taki piękny i duży (budżet całego grantu ma wynosić 1,5 mld zł) prezent, powinienem się cieszyć. Potrzebujemy bezemisyjnego transportu, nie tylko po to, by hamować ocieplenie klimatu, ale też z troski o jakość powietrza w naszych miastach (i nasze zdrowie). Tym bardziej że rządowy program ma kilka zalet. Po pierwsze: obejmie też zakup używanych aut, a także leasing i wynajem długoterminowy. Po drugie: będą górne limity cen. Mówi się o 225 tys. zł dla nowych aut i 150 tys. zł dla używanych, ale jedno jest pewne: państwo nie będzie nikomu dopłacać do porsche czy najdroższych modeli Tesli. Po trzecie: bazowa stawka wyniesie 30 tys. zł, ale dopłata będzie większa dla słabiej zarabiających oraz tych, którzy zezłomują poprzednie auto. Na papierze zrobiono sporo, by nie był to kolejny program, w którym wszyscy zrzucamy się na błyszczące zabawki dla bogatych.