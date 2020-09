Wkroczenie wtóre

Ostatnio zajmowaliśmy się tutaj wkroczeniem Gospodarza do aplikacji TikTok, do centrum rozrywki dla nastolatków. Dziś wypada porozmyślać nad jego wkroczeniem do rządu III RP, w charakterze ochroniarza pana Mateusza, który boi się pana Zbyszka.