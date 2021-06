Wadzenie się z Bogiem

Zapewniam was: wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczone, a nawet bluźnierstwa, których by się dopuścili. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia: będzie winien grzechu wiecznego. Mówili bowiem: »Opętał Go duch nieczysty«”.

Ta Jezusowa wypowiedź przeraża. Zwłaszcza tych, którzy zaczynają poważnie traktować więź z Bogiem. Kiedy już całkiem szczerze powiedzą głośno „Jezus jest moim Panem”, kilka razy „zasną w Panu”, przeżyją kilkukrotne uzdrowienia, po odprawieniu iluś egzorcyzmów i „pompejanek” oraz nowenn, kiedy wytrenują poprawne składanie dłoni, klękanie na oba kolana, bicie pokłonów i nasłuchają się łaciny, kiedy po tym wszystkim zabraknie w domu pieniędzy, w wypadku zginie jedyny syn, stracą pracę, zawalą egzaminy – następuje tragedia. Dlatego papież Franciszek ostrzega: „Prawdziwy postęp w życiu duchowym nie polega na mnożeniu...