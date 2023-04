W Wowczańsku armii nie miał kto witać.

Uzbrojeni ludzie po raz kolejny nawiedzili dom Tetiany Bondarewej.

Pierwszy raz do 36-letniej metodolożki z koledżu w Wowczańsku – przed inwazją 15-tysięcznym mieście w obwodzie charkowskim, blisko granicy z Rosją – przyszli w przededniu ubiegłorocznej Wielkanocy. Rosyjscy oficerowie szukali rzeczy jej męża, który służy w ukraińskiej armii. W szczególności interesowały ich naszywki: chcieli się przekonać, czy może należy do nacjonalistycznego pułku Azow, przez Rosjan szczególnie znienawidzonego. Wszystko, co powiązane z armią, Bondarewa ukryła i nie udało się im nic znaleźć.

Po przeszukaniu wszedł agent Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Próbował namówić Bondarewą do nawiązania kontaktu z mężem. Miała przekazać mu propozycję Rosjan: jeśli złoży broń, nic mu się nie stanie. Gdy Tetiana się wykręcała, powiedział jej, że przyjdzie później dowiedzieć się, czy rozmawiała z ...