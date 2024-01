W sieci. Lektor o książce Aleksandra Kaczorowskiego „Babel. Człowiek bez losu”

Podziwiam ostrożność i obiektywizm, z jakimi autor maluje tło epoki i pokazuje sieć powiązań, w której Babel i inni pisarze musieli się poruszać (czy może raczej byli uwięzieni). W przypadku bohatera książki bywanie w salonie literackim żony szefa NKWD Nikołaja Jeżowa przyczyniło się do jego śmierci, gdy i Jeżow padł ofiarą czystki. A równocześnie Babel zachował niezależność w tym, co było dlań najważniejsze – w pisarstwie. Książki o kolektywizacji i o czekistach nie powstały.

W 1935 r. po raz ostatni wypuszczono go na Zachód, gdzie mieszkała jego żona Eugenia z córeczką. Jak potoczyłyby się jego losy, gdyby tam został? Wrócił jednak do Rosji, gdzie czekała na niego piękna Antonina Pirożkowa, młoda pani inżynier pracująca przy budowie moskiewskiego metra. Gdy po śmierci Stalina Babla rehabilitowano, Pirożkowa usłyszała, że zmarł podczas odbywania kary. Dziś wiemy, że najpierw odwołał zeznania wymuszone torturami, po czym 27 stycznia 1940 r. skazano go w błyskawicznym procesie na śmierć. Zastrzelił go Wasilij Błochin – ten sam, który wkrótce pokieruje zbrodnią katyńską. Wśród jej ofiar znajdzie się także pierwszy polski tłumacz Babla, Mieczysław Birnbaum, stryj Jerzego Pomianowskiego.