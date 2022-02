W sidłach Glapińskiego

Na początku lutego Rada Polityki Pieniężnej po raz piąty podwyższyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. W efekcie stopa referencyjna wzrosła do 2,75 proc., choć jeszcze pięć miesięcy temu wynosiła 0,1 proc. A na tym najpewniej nie koniec. RPP pragnie wyższymi stopami zahamować inflację, jednak ich wpływ na ceny będzie ograniczony i odsunięty w czasie. Za to skutki dla kredytobiorców hipotecznych są właściwie automatyczne i bardzo daleko idące. Odczują je w postaci comiesięcznych, dużo wyższych rat.

Polacy mają prawo być zawiedzeni, gdyż sygnały płynące z NBP w ubiegłym roku niczego takiego nie zapowiadały. Wręcz przeciwnie, cała polityka państwa skłaniała do zaciągania kredytów hipotecznych. Teraz to samo państwo wystawia za to słony rachunek. A tysiące gospodarstw domowych, które uwierzyły w trwałą politykę tanich kredytów, straci co miesiąc przynajmniej kilkaset...