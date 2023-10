Do łagru za żart. Rosja nie ma poczucia humoru

W dowcipnej korespondencji w mediach społecznościowych Sawielij dyskutował z przyjacielem o wojnie i żartem wspomniał, że chce pojechać na front. Według rosyjskiego prawodawstwa, wstąpienie do formacji zbrojnej walczącej przeciwko armii rosyjskiej jest równoznaczne ze zdradą państwa.

Są granice

Po zamknięciu rozgłośni Echo Moskwy, będącej platformą prezentowania różnych opinii i punktów widzenia, dziennikarze stworzyli „Żywy gwóźdź” – kanał na Youtubie. W swoich audycjach nadal podejmują kontrowersyjne tematy, na które już dawno nie ma miejsca w oficjalnym eterze. W ostatnich dniach słowa, jakie padły podczas jednego z programów, wywołały skandal i dyskusję o granicach tego, co można powiedzieć publicznie.

Dziennikarka Liza Lazerson 21 października podczas audycji na żywo opowiedziała, jak się wyraziła, „jeden z ulubionych kawałów o Żydach, z czasów sowieckich, z lat siedemdziesiątych”, choć przyznała, że generalnie nie lubi dowcipów. „Co wspólnego ma wagon betonu z wagonem pełnym martwych żydowskich niemowląt? Tego pierwszego nie da się rozładować widłami”. Współprowadząca próbowała przerwać Lazerson. Bez skutku. Biorący udział w audycji szef rozgłośni Aleksiej Wieniediktow nie zareagował. Dopiero gdy rozpętała się burza, zabrał głos, próbował tonować, wyraził żal, potem ogłosił, że zawiesza Lazerson na dwa miesiące. Mieszkający w Izraelu rosyjskojęzyczni słuchacze poczuli się obrażeni, uznali dowcip za przejaw antysemityzmu. Lazerson wyraziła skruchę, przeprosiła, stwierdziła, że to nie powinno mieć miejsca, ale została do opowiedzenia kawału niejako sprowokowana. Po pewnym czasie dziennikarka oświadczyła, że nie wróci do pracy w „Żywym gwoździu”: „Dowcip był rzeczywiście koszmarny. Ale opowiedziałam go na wyraźne życzenie donatora – podczas audycji zbierano środki na rzecz naszego radia – w obecności Aleksieja Wieniediktowa, który potem tłumaczył się, że w tym momencie miał problemy z połączeniem. Teraz rozumiem, dlaczego w Związku Sowieckim za dowcipy wsadzano do więzienia”. Dodała, że uważała ten kawał za wyśmiewanie antysemityzmu, a nie za jego poparcie. Przeprosiła wszystkich tych, którzy poczuli się dotknięci.

W dzisiejszej Rosji humor to oręż w wojnie. Śmiechem można obezwładnić wroga, dotknąć go do żywego, ukazać jego słabości. Nic dziwnego, że dowcip traktowany jest z coraz większą powagą, w warunkach wojennych sarkazm nie jest mile widziany, a za niewczesne żarty można narazić się na srogą karę.