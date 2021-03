W duchu Aloha

Urodziłem się w czasach, gdy hawajskie imię nie było wystarczająco dobre – mówi Scott Alani Apio, artysta, aktor i działacz społeczny. Ma 56 lat, jest wysportowanym mężczyzną o hawajskiej urodzie i posturze surfera. Nosi podwójne imię. – Pierwsze jest amerykańskie, a dopiero drugie hawajskie. Przez całe dekady nasze korzenie były postrzegane jako brzemię. Nawet w szkołach zakazywano nam mówić we własnym języku – wyjaśnia.

Zmieniło się to dopiero wiele lat później. Dziś młodzież nosi najczęściej jedynie hawajskie imiona. Ale Alani wciąż powtarza: – To, co zdarzyło się w przeszłości, niesie smutek, który wielu z nas odczuwa głęboko. Byliśmy asymilowani, a konsekwencje tego trwają do dziś.

Ostatni monarchowie

Swoją opowieść Alani zaczyna od ojca: – Wychowałem się w Pu’uloa na wyspie O’ahu, w rodzinie o tradycjach rybackich i surferskich. Z ojcem uczyliśmy się...