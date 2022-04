Ukraińska kultura pod ostrzałem

Lista jest długa. Ofiarą oblężenia Mariupola padło Muzeum Sztuki im. Archipa Kuindżego. W secesyjnym budynku było ponad 100 prac Kuindżego, wybitnego artysty z II połowy XIX w. Wprawdzie je ukryto, ale zniszczeniu prawdopodobnie uległy dzieła Iwana Ajwazowskiego i Tetiany Jabłońskiej. Muzeum w Mariupolu nie jest wyjątkiem. Do 30 marca według UNESCO ofiarą Rosji padły w Ukrainie 53 obiekty kultury, m.in. 29 miejsc kultu religijnego, 16 zabytków i cztery muzea.

Tym ważniejsza jest międzynarodowa pomoc. Udzielają jej instytucje kultury z Polski i innych krajów. Niedawno 20 muzeów i instytucji z Francji przekazało sprzęt do zabezpieczenia zbiorów. Towarzyszy temu dokumentacja strat. Ukraińskie ministerstwo kultury prowadzi rejestr zniszczeń (https://culturecrimes.mkip.gov.ua); do początku kwietnia znalazło się w nim ponad 180 strat. ­UNESCO i ONZ UNITAR zbudowały zaś system monitorowania za pomocą zdjęć satelitarnych stanu zabytków. Bazy danych pomogą w ich odbudowie i będą dowodem, bo Rosja musi odpowiedzieć nie tylko za mordowanie cywilów, ale też za niszczenie dóbr kultury – zgodnie z konwencją haską z 1954 r. także to jest zbrodnią wojenną. Doniesienia o losie np. bibliotek na terenach okupowanych świadczą, że mamy tu do czynienia z celowym niszczeniem ukraińskiej kultury. ©