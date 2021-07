To nie jest czas dla umiarkowanych

Od momentu odejścia z sejmowego klubu PiS trzech posłów mamy w Polsce rząd de facto mniejszościowy. Ani w Sejmie, ani w Senacie PiS już nie ma solidnej większości, nawet wliczając w to posłów i senatorów jego małych koalicjantów, których uda się jeszcze przeciągnąć, żeby formalnie przebić próg 230 głosów. Rząd Mateusza Morawieckiego może sobie kupować poparcie przed każdym ważnym głosowaniem, ale dużych, kontrowersyjnych projektów już nie przeprowadzi. Jeśli opozycja będzie wystarczająco podzielona i nieudolna, rząd może sobie przedłużyć żywot nawet do 2023 roku bez konieczności wcześniejszych wyborów, do których zarządzenia i tak potrzebuje współpracy albo prezydenta, albo skoordynowanego działania dużej części tejże opozycji.

Bardziej niż takie działania do jego implozji przyczyni się radykalizm jego własnych koalicjantów i ich posłów. Widać to już obecnie: im mniej...