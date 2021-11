Sztuka jest najważniejsza

Miał piętnaście lat.

Przymierzył mundur starszego sierżanta, sierżant był ojcem Stefcia, najlepszego kolegi. Stefcio też nałożył mundur. Na Stefcia był za krótki, na niego za długi. Szabla była jedna, więc przypadła Stefciowi. Obaj bardzo się cieszyli, że nie ma szkoły. I że dadzą w dupę szwabom.

Był furmanem i woził węgiel.

Uczył się w handlówce.

Śpiewał patriotyczne pieśni i czytał Słowackiego.

O szóstej rano służył do mszy.

Ukończył akowską podchorążówkę.

Uczestniczył w wykonywaniu wyroków na zdrajcach i konfidentach.

Dużo czytał. Uczył się języków obcych.

Chciał zostać aktorem – i został.

Chciał reżyserować i stworzył grupę teatralną. Kolektyw.

Wystawiali sztuki o szlifierzach, górnikach, hutnikach i postępowych chłopach.

Do partii polecili go Leon Schiller i Ryszarda Hanin. Wyrzucą go w ’68,...