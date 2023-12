Szczyt w Brukseli: Europa wysyła Rosji jasny sygnał, że nie zamierza odpuszczać w kwestii Ukrainy

Decyzję o rozpoczęciu negocjacji przyjęto w Kijowie i Kiszyniowie z entuzjazmem. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że jest to przede wszystkim sygnał polityczny, a realny proces rozszerzenia, związany z trudnymi reformami i negocjacjami, dopiero się zaczyna. Przykład państw bałkańskich pokazuje, że może on trwać latami. Budapeszt lub inni członkowie Unii będą mieli jeszcze wiele okazji, by go wyhamować.

Jednomyślnie czy większością?

Sytuacja ta nakłada się na dyskusję o zmianie sposobu podejmowania decyzji w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Część państw członkowskich, w tym Francja i Niemcy, chce odejścia od jednomyślności na rzecz głosowania większościowego. Właśnie po to, by jedno państwo, kierując się własnym partykularyzmem lub wręcz interesem innego mocarstwa (tu: Rosji), nie mogło blokować strategicznych decyzji. Ten szczyt pokazał, że już obecnie staje się to faktem.

Bruksela odetchnęła z ulgą. Unia wysłała jasny sygnał, że nie zamierza odpuszczać w kwestii Ukrainy. Ma to być również dowód, że Wspólnota nadal jest w stanie przezwyciężać najtrudniejsze kryzysy. Nie liczy się tu styl, lecz efekt.

Pytanie, jak długo w ten sposób da się budować strategiczną jedność, odłożono do kolejnego „śniadania ostatniej szansy”.