Studenci okupują akademik Jowita w Poznaniu

Protesty w sprawie Jowity ciągną się od kwietnia tego roku. Wówczas to władze UAM ogłosiły zamiar sprzedaży akademika, co spotkało się z oburzeniem studentów. W czerwcu rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska wycofała się z tych planów, jednak studenci do akademika nie mogli już wrócić. Nadal działały pokoje hotelowe.

Protest okupacyjny, który rozpoczął się 8 grudnia, jest odpowiedzią na bierność władz uczelni. Oprócz studentów z Poznania, biorą w nim udział również żacy z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego. Protestujących wspiera też koło młodych związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. W poniedziałek 11 grudnia odwiedzili ich wykładowcy, niektórzy poprowadzili swoje zajęcia w akademiku.