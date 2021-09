Starość maskotki

W marcu tego roku minęło ­równe pół wieku od premiery „Śmierci w Wenecji”. Po obejrzeniu filmu „Najpiękniejszy chłopiec na świecie” trochę inaczej będziemy oglądać arcydzieło Luchina Viscontiego, choć autorzy dokumentu, Kristina Lindström i Kristian Petri, nie próbują podpinać się pod tzw. kulturę unieważniania.

Rzecz jest przede wszystkim o tym, jak świetlista postać Tadzia naznaczyła życie Björna Andrésena, czyli jej odtwórcy. Aż się prosi, by nazwać to nawiedzeniem, lecz przecież to nie sama postać, lecz tytułowa łatka „najpiękniejszego” zdemolowała życie dziecięcemu aktorowi i pośrednio jego bliskim. Stali za tym konkretni ludzie oraz specyficzny duch czasu, który na szczęście odchodzi właśnie do lamusa.

Kiedy krząta się po obskurnym sztokholmskim mieszkanku, z początku trudno dopatrzyć się w nim dawnego efeba. W chudej przygarbionej sylwetce kinomani rozpoznają za...