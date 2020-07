Stan natury

W latach 1966-71 małżeństwo Anna i Lawrence Halprinowie zorganizowali serię warsztatów. Odbywały się one nieopodal San Francisco, w ich domu w Kentfield oraz na wybrzeżu w Sonoma County. On – architekt krajobrazu, ona – tancerka i choreo­grafka zapraszali przyszłych adeptów swych dyscyplin, by wspólnie poznawać okolice i przekładać to doświadczenie na własną pracę. Dokumentacja tych „eksperymentów w środowisku” to jedno z najbardziej fascynujących świadectw nowego myślenia o obecności człowieka w otaczającym go świecie, o korzystaniu z jego zasobów i budowaniu relacji z naturą. Utopijnego zapewne, ale wiele z ówczesnych eksperymentów do dziś wpływa na myślenie o architekturze i sztuce.

Czas zmian

Na wystawie „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zebrano dzieła ponad 70 twórców z ostatniego półwiecza, poświęcone...