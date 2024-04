Romański Psałterz wyjątkowej kobiety [Sztuka Powszechnie Nieznana #50]

Markyate to wieś w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire; w początkach XII wieku miał tam swoją pustelnię niejaki Roger, zakonnik z pobliskiego opactwa St Albans. Zamieszkała z nim młoda dziewczyna, Christina, która uciekła z domu wkrótce po wyjściu za mąż, bo ze względu na sekretny ślub czystości nie chciała dopuścić do skonsumowania narzuconego jej małżeństwa. Po śmierci Rogera przejęła jego pustelnię, a z czasem stanęła na czele nowego domu zakonnego. Klasztor w Markyate powstał dzięki wsparciu opata Geoffreya z St Albans; to właśnie on zlecił zapewne wykonanie pięknego Psałterza, który podarował Christinie.

Sztuka Powszechnie Nieznana to autorski cykl Magdaleny Łanuszki w Podkaście Tygodnika Powszechnego. W 50. odcinku nasza autorka, doktor historii sztuki, mediewistka i pasjonatka sztuki średniowiecznej, zaprasza do wysłuchania opowieści o niezwykle dekorowanym romańskim rękopisie, znanym jako Psałterz z St Albans, oraz o jego pierwszej właścicielce, eremitce Christinie z Markyate.

ILUSTRACJE DO TEGO ODCINKA:

Oraz: Inicjał B [Beatus Vir] z Psałterza St Albans >>>