Rodaku, czy masz gdzie się spotkać?

Pamiętam podobnie przygnębiający moment z własnego życia. W moich czasach nastoletnich i studenckich, na początku tego tysiąclecia, ludzie unikali stołowania się poza domem, bo byłoby to zbyt dużym wydatkiem jak na ówczesne skromne zarobki, i generalnie stronili od wszystkiego, co mogło wiązać się z wydawaniem pieniędzy. To wygoniło ludzi z restauracji, knajp, miejsc rozrywki, przyczyniając się do pewnej izolacji. Generalny duch nieufności się zwiększył, co wspominam nie bez przykrości; okoliczności sprawiły wtedy, że ludzie stali się skąpcami, i to nie pod względem finansowym, a jeśli chodzi o kontakt z innymi, o tzw. „głupie dzień dobry”, o przyjazny gest.

Trzeba było jakoś się ratować. Rolę „trzecich miejsc” odgrywały parki, osiedlowe alejki, przystanki (jak w „Ranczu”!) – chyba że jakiś lokal zdołał za sprawą przyjaznego klimatu i niskich cen wykształcić sobie tak wierną klientelę, że stawało się oczywiste, że widujemy się właśnie tam. Pamiętam, że w Krakowie smutnych czasów początku milenium odpowiednikiem serialowych knajp Peach Pit czy Central Perk nie był żaden otoczony legendą bohemy bar, lecz pewna pizzeria na Prokocimiu; nie przypominam sobie, żebym gdziekolwiek indziej natrafiła na równie wierną klientelę i ducha komitywy. Bywały też oczywiste dla wszystkich punkty na mapie: „spotykamy się pod zegarem”, „pod Adasiem”, „pod żabą”. To ostatnie może dzisiaj nieco dezorientować, bo czasami na jedną ulicę przypada kilka żab.

Teraz przeciętnego Polaka jakby nieco bardziej stać na pizzę, ale dla odmiany mamy deficyt miejsc darmowych i otwartych – dominują te zabudowywane, monitorowane, grodzone, w których, żeby wejść, trzeba zapłacić jakieś symboliczne myto. Do tego pandemia odebrała nam sporo „trzeciej” przestrzeni – nie tylko z powodu bankructw, ale i zmian w stylu życia. Internet, oczywiście, też może być miejscem trzecim; sama doświadczyłam nieraz jego dobrodziejstw – ale to za mało. Trzeba też znaleźć się czasami w trójwymiarowej, fizycznej przestrzeni i odkryć, jak miło jest otworzyć gębę do kogoś. Trzeba jednak mieć też gdzie – a im mniej trzecich miejsc, tym bardziej kisimy się we własnym sosie. Dlatego może dobrze, że istnieją BzBWI – można przynajmniej postawić na nich „monsterka”.