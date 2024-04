Przemiany i olśnienia. Co wybrać na przeglądzie Nowe Horyzonty Tournée

Modne słowo „immersja” nawiązuje w tym przypadku nie do technologii światotwórczej, dającej jeszcze większą iluzję zanurzenia w wykreowanej rzeczywistości, lecz ekstremalną – estetycznie, intelektualnie i, nie ukrywajmy, często także metrażowo – przygodę.

„Samsarę” Loisa Patiño zniecierpliwiony właściciel kina domowego mógłby wyłączyć po piętnastu minutach. Bo z początku ogląda się to jak średnio zajmujący dokument z życia buddyjskich nowicjuszy w Laosie. Zmysłowo piękne, nasycone kolorem kadry i powolny rytm skłaniają do kontemplacji, choć przecież podobnych filmów widzieliśmy już wiele. Również takich, które zaglądają w ludzkie sny i refleksyjnym tonem opowiadają o duchowych przygotowaniach do zejścia z tego świata. Tylko który film przemówiłby do nas w pewnym momencie: „A teraz zamknijcie oczy”, otworzył przed nami przejście przez limbo i zamieniał się w niezwykły eksperyment optyczno-egzystencjalny? I który pozwalałby odbierać rzeczywistość z punktu widzenia drzewa, zwierzęcia albo osoby świeżo zmarłej i nadal słyszącej odgłosy z otoczenia? Hiszpański reżyser czyta „Tybetańską księgę umarłych” na różnych kontynentach i w różnych kontekstach, by finalnie perspektywę głęboko transcendentną skojarzyć z percepcyjnym wyzwaniem i globalno-ekologicznym namysłem. „Samsara” jest też dowodem na to, że kino i galeria sztuki znajdują się mimo wszystko bardzo blisko siebie, więc nie ma co na siłę tych dwóch przestrzeni rozdzielać w naszych głowach. Kamera zaś może być narzędziem metafizycznych olśnień, niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w cykliczną naturę wszelkiego życia.