Prywatność albo zdrowie

Założenie jest proste. Chodzi o coś, co w medycznej terminologii nazywa się „ustalaniem kontaktów zakaźnych”, czyli wszystkich interakcji, podczas których mogło dojść do zarażenia wirusem od osoby chorej. To stare epidemiologiczne narzędzie, szczególnie cenne i szczególnie trudne do zastosowania w przypadku trwającej właśnie pandemii, bo wirus SARS-CoV-2 prawdopodobnie najefektywniej przeskakuje z człowieka na człowieka jeszcze przed pojawieniem się symptomów. Według chińskich badań 44 proc. przypadków COVID-19 jest skutkiem zakażenia przez nosiciela bezobjawowego.

Tradycyjne ustalanie kontaktów to mozolne spisywanie; potem trzeba powiadomić wszystkich, z którymi miał styczność świeżo zdiagnozowany zakażony. Ale kto z nas pamięta wszystkie osoby, z którymi zetknął się na parę minut w ciągu ostatnich dwóch tygodni? Kto jest w stanie przypomnieć sobie wszystkich współpasażerów...