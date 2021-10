Protest na granicy

Domagano się wpuszczenia do strefy stanu wyjątkowego organizacji pomocowych i mediów oraz tego, by uchodźcy przestali być używani w rozgrywkach politycznych. Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska odczytały swój apel do władz: „Chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec niehumanitarnego traktowania i odzierania z godności uchodźców i wspólnie zaapelować, by rząd, który sam nie pomaga, pozwolił na udzielanie pomocy medycznej i prawnej”. Pod apelem podpisała się też Danuta Wałęsa.©(P)

Co się dzieje na granicy? Niektórzy migranci i uchodźcy są wyrzucani przez Straż Graniczną jeszcze po stronie polskiej, w jakimś trudno dostępnym miejscu. Po to, żeby ich zniechęcić.