Prośba o pomoc dla Polaka z Ukrainy

Fundacja dr. Mosinga zwraca się z prośbą o pomoc dla 44-letniego Antoniego Wiącka z Pnikuta w Ukrainie. Antoni został zmobilizowany w styczniu ub. roku jako tzw. przymusowy ochotnik. W maju pod Bachmutem trafił pod ostrzał, został ranny w obie nogi, które trzeba było niestety amputować. Marzeniem Antoniego jest powrót do życia. Jego kikuty są bardzo krótkie, co uniemożliwia skorzystanie z tradycyjnych protez. Nadzieję stanowi osseointegracja – wszczepienie implantów w kość, do których będzie można przymocować protezy. Koszt jednej protezy w Polsce to 177 tys. zł. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć tego Polaka, prosimy o wpłaty na konto fundacji: BNP Paribas 23 2030 0045 1110 0000 0222 0700 z dopiskiem „Antoni”.

Monika Michalak, Fundacja dr. Mosinga