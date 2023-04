Tygodnik Czytelników

Chwilowa zmyłka ­episkopatu

Jakiś czas temu dotarła do mnie burza wokół dokumentu „Franciszkańska 3”, choć filmu jeszcze wtedy nie widziałem. Sama sprawa, „czy Karol Wojtyła wiedział”, wydała mi się oczywista. Odkrycie autorów reportażu potwierdziło tylko to, czego się spodziewałem. Był to ciąg dalszy tego, co widzieliśmy w dokumentach braci Sekielskich.

Wobec tego bardziej interesowała mnie reakcja episkopatu, pojedynczych biskupów, kleru. Nie „zawiodłem się” generalnie w moich pesymistycznych przewidywaniach. Jedynie pierwszy komunikat, o konieczności zbadania sprawy, wlał trochę nadziei w moje serce, ale to była chwilowa zmyłka.

Wybierając się w niedzielę na mszę świętą do parafii Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Ursynowie byłem pełen obaw, co usłyszę. I znów moje negatywne nastawienie okazało się słuszne. A jednak i tak zostałem zaskoczony in minus...